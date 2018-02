ELEZIONI: BERSANI, SOGLIA 25? PD GIà SOTTO DA QUALCHE ANNO

14 febbraio 2018- 18:55

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - "Faccio notare che sotto la soglia del 25, la soglia Bersani, il Pd c'è già andato da qualche anno. Il fatto che non si sia mai discusso delle sconfitte di questi anni, non vuol dire che non ci siano state". Lo dice Pier Luigi Bersani a Carta Bianca.