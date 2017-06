ELEZIONI: BERSANI, VOTO ANTICIPATO DA IRRESPONSABILI

6 giugno 2017- 21:08

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - "Perchè votare subito invece che tra 5 mesi? Chi è fuori dal governo pensa di portare a casa un po' di voti. Chi è al governo non vuole affrontare la legge di stabilità. Ci vogliono far fare le liste il 19 agosto in una situazione strabiliante che non ha precedenti e lasciando un punto interrogativo sulla stabilità economica e finanziaria del Paese. Questa cosa la trovo di una irresponsabilità senza precedenti". Lo dice Pier Luigi Bersani a Di Martedì su La7.