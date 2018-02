ELEZIONI: BERTI (M5S VENETO), OPERAZIONE TRASPARENZA E NON LINCIAGGIO AVVERSARI (2)

2 febbraio 2018- 17:42

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Oppure ancora il consigliere regionale Sergio Berlato, paladino dei cacciatori che aveva rotto con Berlusconi nel 2014 per la sua svolta animalista. Bene: Berlato, assieme alla candidata Maria Carretta, è a processo perché è accusato di aver utilizzato dati personali di persone ignare per iscriverle all’allora Pdl a loro insaputa. Berlato e Carretta correranno per Berlusconi - continua il coordinatore della campagna elettorale in Veneto - e queste sono le cose che vanno cercate e dette ai cittadini, perché sappiano chi sta chiedendo il loro voto. I candidati degli altri partiti hanno paura che il fango vero, quello in cui vivono da decenni, venga fuori dai cassetti e il terrore li spinge a tentare di colpirci con tutto quello che hanno. Eccola, la vera macchina del fango. La loro", conclude.