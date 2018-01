ELEZIONI: BOLDRINI, CRITICHE A MIA CANDIDATURE STRUMENTALI

24 gennaio 2018- 14:37

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "Io sono la presidente della Camera e sono candidata, come è sempre stato nella storia della Repubblica, mi trovi una presidente della Camera o un presidente della Camera che poi non si è candidato alle elezioni". Lo ha detto Laura Boldrini, presidente della Camera ed esponente di Leu, ai microfoni di 'Un giorno da pecora' su Radio 1."Quando mi si dice 'che cosa disdicevole', io dico: l'ho detto trenta secondi prima del fischio dell'arbitro, appena 5 giorni prima se non sbaglio. E poi, dico, se volevo continuare che dovevo fare? E' un modo per strumentalizzare, le manifestazioni di stupore sono strumentali", ha aggiunto. Boldrini ha detto di essersi sentita "liberata" dopo lo scioglimento delle Camera, "in questi anni mi sono morsa la lingua decine di volte".