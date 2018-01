ELEZIONI: BOLDRINI, D'ALEMA? PRIMA MOTIVIAMO ELETTORI A VOTARE

18 gennaio 2018- 19:41

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - "Mi permetto di dire che dobbiamo un po' motivare gli elettori ad andare a votare: non è scontata l'ingovernabilità. È un'ipotesi, non è detto che sia l'unica. Andare a votare servirà, e come. È possibile anche che Liberi e Uguali faccia un exploit...". Lo dice Laura Boldrini a Carta Bianca su Rai3 a proposito dell'ipotesi governo del presidente lanciata da Massimo D'Alema. "Il problema del dopo voto affrontiamolo quando ci sarà, se ci sarà".