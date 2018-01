ELEZIONI: BOLDRINI, DI MAIO NON HA PREPARAZIONE PER FARE PREMIER

24 gennaio 2018- 14:48

Roma, 24 gen,.(AdnKronos) - "Non ha la formazione, non ha proprio la preparazione, l'esperienza, lo standard" per fare il presidente del Consiglio. La stoccata per il candidato premier del M5S Luigi Di Maio arriva dalla presidente della Camera e candidata di Leu, Laura Boldrini, ai microfoni di Un giorno da pecora su Radio 1.A chi gli chiede se Di Maio possa ambire ad andare a Palazzo Chigi, "eh, che bella domanda - risponde - dipende che cosa si richiede a un presidente del Consiglio. Se si richiede esperienza o un curriculum articolato, allora non è questo il caso, ecco.. Se invece si chiede una persona che non ha un trascorso perché si pensa che questo possa dare frutti mirabolanti...".