ELEZIONI: BOLDRINI, DI MAIO PREMIER? NON HA FORMAZIONE PER FARLO

24 gennaio 2018- 18:48

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "Secondo me non ha proprio la formazione, l'esperienza, la conoscenza. Per fare il presidente del Consiglio devi avere uno standard". Lo dice Laura Boldrini a proposito di Luigi Di Maio a palazzo Chigi a Un giorno da pecora.