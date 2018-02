ELEZIONI: BOLDRINI, LEGHISTI OSSESSIONATI DA ME, PAESE MERITA POLITICI MIGLIORI

15 febbraio 2018- 16:53

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - "Vengo presa di mira perché mi batto per i diritti delle persone, di tutte le persone, senza fare distinzioni. Mi attaccano per contrastare i valori che rappresento e il mio impegno a denunciare l’odio in ogni sua forma. Tutto questo non mi spaventa, continuerò a testa alta, senza temere le reazioni antidemocratiche di chi vorrebbe fermarmi". Lo dice Laura Boldrini di Leu a Grazia. "Il leader leghista Matteo Salvini, per esempio, è tra i responsabili di una campagna ossessiva nei miei confronti. Ogni volta che uno straniero commette un crimine, lui inserisce nei suoi post l’hashtag #risorseboldriniane, come se io avessi qualche responsabilità. Forse fa finta di non sapere che la legge che regola l’immigrazione l’ha fatta il centro destra, si chiama Bossi-Fini"." Il capogruppo della Lega al Senato, Gian Marco Centinaio, poi, anziché occuparsi di provvedimenti a favore degli italiani, passa il suo tempo a creare fake news contro di me e la mia famiglia. All’interno del suo partito, infine, ci sono sindaci che incitano allo stupro nei miei confronti, frasi disgustose quanto inaccettabili. Penso che il Paese meriti molto di più che certi politici", sottolinea.