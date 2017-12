ELEZIONI: BOLDRINI, NO A CAMPAGNA INSULTI E VELENI, SIA PULITA

12 dicembre 2017- 12:31

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - "Non mi presterò mai alla politica che ringhia e che insulta. E' una pratica deprecabile alla quale non mi presterò mai". Lo ha detto la presidente della Camera Laura Boldrini, durante il tradizionale scambio degli auguri con la stampa parlamentare, auspicando che, nella prossima campagna elettorale -"la prima nell'epoca delle fake news- non si metta in campo il veleno, ma sia piuttosto una campagna pulita, senza veleno, senza disinformazione".