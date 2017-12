ELEZIONI: BOLDRINI, NO A CAMPAGNA INSULTI E VELENI, SIA PULITA (2)

12 dicembre 2017- 12:59

(AdnKronos) - "Io non accetterò mai di cadere in questo tipo di provocazioni", ha detto Boldrini appellandosi all'"impegno dei partiti. Non ci guadagna nessuno - ha sottolineato infine la presidente - a fare una campagna elettorale piena di fango e di discredito".