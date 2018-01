ELEZIONI: BOLDRINI, PRODI HA SOTTOVALUTATO INDISPONIBILITà RENZI A COALIZIONE

31 gennaio 2018- 09:47

Roma 31 gen. (AdnKronos) - "Dispiace che Prodi abbia fatto questa affermazione, sottovalutando l'indisponibilità di Renzi a fare coalizioni, perchè non è voluto scendere sul piano delle politiche e trovare un terreno comune di discontinuità e dunque rivedendo le criticità di alcune sue politiche specialmente sul terreno del lavoro e così chiudendo ogni possibilità di fare alleanze". Così Laura Boldrini, ospite di 'Radio anch'io'."Neanche Giuliano Pisapia, che ha fatto un tentativo lungo un anno, è riuscito ad avere garanzie da parte del Pd di andare incontro sulle tematiche del lavoro. La riforma della cittadinanza -sottolinea la presidente della Camera- è stata portata alle lunghe fino all'ultimo giorno, l'ultimo punto all'ordine del giorno e poi non se ne è fatto niente. Credo che Prodi abbia sottovalutato il sentimento di autosufficienza di Renzi e la sua indisponibilità a costruire una coalizione, l'alleato non è un seguace". "Il consenso -conclude Boldrini- il Pd l'ha perso prima che Liberi e Uguali esistesse, ha fatto tutto da solo, noi andiamo a riempire quel vuoto e a dare una possibilità alle persone deluse di continuare a partecipare, starebbero a casa, voterebbero Cinquestelle".