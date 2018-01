ELEZIONI: BOLDRINI, SALVINI DA SEMPRE IN POLITICA E MAI FATTO NULLA DI BUONO

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "Salvini è dagli anni '90 che è in politica, penso abbia fatto solo politica e non altro in vita sua. In tutto questo tempo non ho capito cosa abbia portato di buono al paese. Parla di ruspe, va nei campi rom e genera confusione e poi non succede niente. A lui non interessa la soluzione dei problemi, altrimenti di che parlerebbe? Se gli togli la migrazione contro chi si scaglierebbe?". Lo dice Laura Boldrini, presidente della Camera ed esponente di Leu, ai microfoni di Un giorno da pecora su Radio1. Boldrini afferma inoltre di "non condividere affatto" la gestione del fenomeno migratorio del responsabile dell'Interno Minniti.