ELEZIONI: BOLDRINI SCEGLIE MILANO, NON CI SARà DUELLO CON MINNITI

24 gennaio 2018- 17:14

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - Laura Boldrini non correrà nel collegio uninominale di Pesaro. La presidente della Camera, a quanto si apprende, ha fatto sapere ieri sera a Liberi e Uguali Marche che non sarà candidata nella regione, ma quasi sicuramente a Milano dove guiderà anche il listino proporzionale. Boldrini ha ringraziato il partito marchigiano che le aveva chiesto la disponibilità a candidarsi ad Ancona ("Pesaro -si fa sapere da Leu- non era mai stata presa in considerazione") ma, anche se "le Marche sono casa mia" ha detto la presidente, sarebbe stato complicato dividersi tra la Lombardia e la regione. Leu quindi dovrebbe schierare nelle Marche le due parlamentari uscenti Lara Ricciatti (Mdp) al Sud e Beatrice Brignone (Possibile) al Nord, capolista al Senato sarà il segretario regionale di Sinistra Italiana, Giuseppe Buondonno. Nessun paracadutato da Roma, insomma. Quanto allo sfidante di Marco Minniti se il Pd confermerà la candidatura all'uninominale a Pesaro, Leu non ha ancora deciso. Inizialmente la casella era stata assegnata a Oriano Giovanelli ma la candidatura è sfumata per una questione tecnica legata all'attuale incarico in Europa dell'ex-parlamentare.