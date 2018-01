ELEZIONI: BOLDRINI, SFIDARE SALVINI? PRIMA SI SCHIARISCA IDEE

24 gennaio 2018- 14:39

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "Salvini dice che mi vuole sfidare, cosa c'è di meglio che farlo in casa sua?". Laura Boldrini, pur non rivelando in quale collegio correrà per le politiche, ai microfoni di un Giorno da pecora, su Radio 1, ironizza sul guanto di sfida lanciato dal leader della Lega. "Prima di sfidarmi - aggiunge -Salvini deve schiarirsi le idee, deve capire che le donne non sono bambole gonfiabili. Ultimamente ha parlato di case chiuse e ha detto che fare l'amore fa bene, ma c'è differenza tra l'amore e il sesso a pagamento". Sul capitolo case chiuse "sono per la repressione totale, vorrei tolleranza zero verso chi sfrutta le ragazze riducendole in schiavitù". Poi, invitata dai conduttori a sfidarlo nello stesso collegio, "ma se lancio la sfida e poi mi scappa?", ironizza.