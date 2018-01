ELEZIONI: BOLDRINI, SINGOLARE VOTO PRODI PER CASINI, MAI DI SINISTRA

31 gennaio 2018- 09:13

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - Che Romano Prodi voti per Pier Ferdinando Casini è "una cosa "abbastanza singolare". Lo dice Laura Boldrini, ospite di 'Radio anch'io'. "Non dobbiamo legarci ai vecchi schemi -aggiunge- per capire questa possibilità, non dobbiamo ricordarci chi è stato Casini e cosa è stato il Pd". Il leader centrista "è stato un uomo che non è mai stato di sinistra, è sempre stato un centrista, è stato pure con Berlusconi. Persona rispettabilissima, però non è mai stato un'espressione del progressismo".