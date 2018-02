ELEZIONI: BONACCORSI, GAFFE CONTINUE PER GRILLINA D'ALESSANDRO

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "Gaffe continue per la candidata M5s Alessia D’Alessandro. Dopo essere stata smentita la bufala che fosse una collaboratrice della Merkel (non lavora neanche nella Cdu), oggi si scopre che non conosce nemmeno le leggi della Germania. Ha detto che il finanziamento pubblico non esisterebbe a livello europeo, dimenticando che nel sistema tedesco è addirittura più corposo di quanto accada in Italia col 2 per mille". Lo scrive su Facebook la deputata del Partito democratico Lorenza Bonaccorsi, candidata a Roma.