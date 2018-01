ELEZIONI: BONINO, ACCORDO CON PD? è QUESTIONE DI GIORNI, DI ORE

18 gennaio 2018- 11:27

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - "L'accordo si fa in due. E se loro ancora non hanno definito al loro interno...". Lo dice Emma Bonino a Repubblica spiegando che la trattativa con il Pd è in via di definizione. "Tra poco sarà tutto pubblico. E' questione di ore, di giorni".