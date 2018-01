ELEZIONI: BONINO, ALLEANZA CON PD è ANCORA IN DISCUSSIONE

19 gennaio 2018- 15:00

Roma, 19 gen. (AdnKronos) - L'alleanza con il Pd "è ancora in discussione. E' come quando compri una casa: c'è un'intesa di massima ma poi vuoi leggere bene i dettagli". Lo dice Emma Bonino a La7. 'I dettagli sono i posti?', viene chiesto a Bonino: "Non è questione di posti. Io chiedo la valorizzazione della nostra proposta politica, ossia tempi di esposizione e comunicazione e la possibilità di una campagna elettorale che non sia nel sottoscala. Poi la gente sceglie, ma almeno sappia che +Europa esiste".