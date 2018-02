ELEZIONI: BONINO, ALLEANZA RENZI-BERLUSCONI? AL MOMENTO SEMBRA NON BASTI

1 febbraio 2018- 08:55

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - "Il combinato disposto" Salvini-Berlusconi "per quello che io credo, l'Europa, l'integrazione europea, è una cosa molto differente" e "ad oggi ho l'impressione che non basti neppure, ma le dinamiche sono spesso sorprendenti". Così Emma Bonino ai microfoni di Rtl.La leader di +Europa non risparmia una critica alla legge elettorale. "Abbiamo cercato di abolire il proporzionale ma dopo vent'anni ci siamo ritornati. E con questo sistema la sera del voto non si sa chi governerà. Siamo tornati allo stesso punto", afferma sottolineando che per la lista che guida "penso sia più utile focalizzarsi sui temi, sul simbolo, farlo conoscere e far conoscere quello che proponiamo. Questa legge è discriminatoria, confusa, la situazione è molto complicata, è un caos".