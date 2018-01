ELEZIONI: BONINO, CON PD DISCUSSIONE VA AVANTI

16 gennaio 2018- 20:57

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - "Anche nel Pd l'europeismo è a giorni alterni, ho sentito cose sull'Europa matrigna nel Pd, ma ora vedo che è uscito questo impegno comune dall'incontro tra le due delegazioni. E' una discussione che deve continuare per una intesa che parta da questi punti che oggi sono stati scritti". Lo ha detto Emma Bonino a Radio Radicale."Tutto sarà da conquistare, perché loro non sono Radicali e noi non siamo del Pd ma bisogna continuare la lotta politica per i nostri obiettivi, la battaglia deve andare avanti con una presenza cocciuta anche se piccola in Parlamento", ha concluso.