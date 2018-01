ELEZIONI: BONINO, CON PD DIVERSI MA AVVERSARIO è FRONTE SOVRANISTA

18 gennaio 2018- 11:28

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - "Io credo sia un dovere civico battersi perchè non vinca il fronte sovranista. Io non sono del Pd, ci sono delle divergenze ma oggi il tema è lo scontro: Europa-non Europa. E per questo l'avversario più importante è questo fronte sovranista antieuropeista". Lo dice Emma Bonino alla Repubblica.