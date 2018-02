ELEZIONI: BOTTO POALA, SU MODA NUOVO GOVERNO PROSEGUA LAVORO COMINCIATO

6 febbraio 2018- 15:08

Rho (Mi), 6 feb. (AdnKronos) - "Il governo precedente ha messo la moda al centro come sicuramente non era mai stata messa, e i dati si vedono. Il settore ha trainato la ripresa del paese e dunque, chiunque venga, mi aspetto che continui il lavoro cominciato". Così all'Adnkronos Ettore Botto Poala, amministratore delegato del lanificio Reda, a margine di Milano Unica, il salone del tessile di cui è presidente, in relazione alla prossima tornata elettorale. "Non è questione di casacca - chiosa - ma di fare sistema in una sfida globale".E tutto questo, per altro, in un momento storico "abbastanza unico, dove i primi paesi del G20 hanno tutti un Pil positivo" Una circostanza in cui "teoricamente anche noi dovremmo andare bene nel 2018. Ovviamente - fa notare - c'è un po' di tensione soprattutto sul fronte del cambio euro dollaro, ci potrebbe mettere in difficoltà, ma i dati macroeconomici ci fanno ben sperare".