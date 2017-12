ELEZIONI: BOZZA COLLEGI, DIVERSE MODIFICHE COMPRESA TOSCANA

5 dicembre 2017- 21:55

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - Sono molte le modifiche al ddl collegi nella bozza di parere depositata dal relatore, il dem Emanuele Fiano. Tra le circoscrizioni nominate nel testo sulle quali vengono fatte osservazioni c'è il Piemonte, la Lombardia, il Lazio (con il 'caso' di Civitavecchia citato nella premessa del testo), Abruzzo, Umbria, Campania, Basilicata, Sardegna e Sicilia.Citata anche la Toscana ma non viene nominato il comune di Rignano, il cui caso era stato sollevato da Matteo Renzi. Si evidenzia però che, per quanto riguarda la circoscrizione della Camera Toscana, "appare opportuno preservare quanto più possibile l'integrità delle aree vaste e, in particolare, della città metropolitana di Firenze, ridefinendo di conseguenza i relativi collegi plurinominali".