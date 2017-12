ELEZIONI: BRUNETTA, NORMA PRO '+EUROPA'? BONINO VADA A BUSSARE AL NAZARENO (2)

27 dicembre 2017- 14:39

(AdnKronos) - "Il Pd ha provato, nella forma, a salvaguardare i pochi possibili alleati rimasti - è l'accusa di Brunetta - ma inserire la norma ‘salva-Bonino’ in manovra sarebbe stata una forzatura inaccettabile. Forzatura che alla fine anche la maggioranza renziana, stranamente senza stracciarsi le vesti, ha deciso di non mettere in atto". "Tutte le opposizioni - Forza Italia, Lega, Mdp, M5S e Fratelli d’Italia - hanno fatto il loro mestiere e in questo specifico caso hanno intrapreso una ‘battaglia’ politica nel merito e nel metodo", conclude il presidente di Fi a Montecitorio.