ELEZIONI: BRUNETTA, PADOAN INSULTA L’INTELLIGENZA DEGLI ITALIANI

3 febbraio 2018- 20:03

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "#SkyTg24 @PCPadoan non ha mai risposto a mie critiche, è sempre scappato. È lui che in più d’una occasione ha insultato il Parlamento e l’intelligenza degli italiani. Adesso ci troviamo con conti in disordine e con manovra correttiva da fare. Bel capolavoro che ha fatto al Mef...”. Lo scrive su Twitter Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.