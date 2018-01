ELEZIONI: BURIONI, GRAZIE A RENZI MA NON MI CANDIDO

22 gennaio 2018- 16:34

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - "Ho deciso di non candidarmi alle prossime elezioni politiche. Ma la mia battaglia contro l'oscurantismo e la superstizione che vuole farci piombare in un nuovo Medioevo continua più forte di prima. Grazie a Matteo Renzi per avermi onorato con la sua proposta". Lo scrive su twitter il virologo Roberto Burioni in merito alla candidatura, offerta dal Pd, per le politiche del 4 marzo.