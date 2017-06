ELEZIONI: BUSSOLATI (PD), IN AREA MILANESE RISULTATI POSITIVI PER NOI

12 giugno 2017- 12:45

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Sono "positivi i risultati che portiamo a casa con le nostre coalizioni di centrosinistra" per il segretario del Pd metropolitano di Milano, Pietro Bussolati, che commentando i risultati delle amministrative nell’area di Milano metropolitana, spiega: "Nei comuni sotto i 15 mila abitanti vinciamo praticamente ovunque con amministrazioni civiche da noi sostenute, mentre nella quasi totalità dei principali centri, il Pd sostiene candidati che vanno al ballottaggio in buone posizioni". I dati forniti dal Pd evidenziano che nei comuni sotto i 15mila abitanti il centrosinistra vince in dieci comuni su undici, mentre dei restanti dodici, con popolazione superiore ai 15mila, vanno al ballottaggio tutti i comuni ad eccezione di Abbiategrasso e Melzo: "Una fotografia che - sottolinea Bussolati - racconta come il nostro partito, che in media ottiene una percentuale di consenso attorno al 25% a Milano metropolitana, sia nettamente il primo, a cui i cittadini metropolitani hanno voluto dare fiducia in questo voto". Tuttavia, osserva, "non basta, occorre ora allargare il fronte di chi crede in una politica democratica, aperta e credibile, alternativa alla destra di Berlusconi e all’estremismo di Salvini, scegliendo i candidati del territorio, capaci di amministrare con responsabilità, pragmatismo e innovazione".