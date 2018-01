ELEZIONI: CALDEROLI, PD CANDIDA CASINI A BOLOGNA, 'PREMIO' PER COMMISSIONE BANCHE

17 gennaio 2018- 17:05

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "Il Pd candida Pierferdinando Casini a Bologna. Una non notizia, una non sorpresa, almeno per me. Un mese avevo anticipato proprio io che Casini sarebbe stato premiato con un bel collegio blindato per aver mandato a 'tarallucci e vino' il lavoro della commissione d'inchiesta sulle banche di cui era presidente, commissione sulla cui istituzione, tra l'altro, lui stesso aveva espresso voto contrario". Lo dichiara Roberto Calderoli della Lega."Un mese fa ne avevo invocato le dimissioni da presidente di questa commissione in quanto non era una figura 'terza', avendo contrastato la messa all'ordine del giorno di alcune audizioni 'rischiose', e avendo assunto di fatto il ruolo di avvocato della difesa delle cause perse. Avevo ragione io a chiudere le dimissioni di Casini da presidente della commissione d'inchiesta sulle banche, avevo ragione io a denunciare che sarebbe stato ringraziato dal Pd con una candidatura sicura e un mese dopo i fatti mi danno ragione", conclude.