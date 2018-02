ELEZIONI: CALENDA A SALVINI, IMPRESE E LAVORATORI NON COME IN UE, TI FANNO GALOPPARE

14 febbraio 2018- 16:02

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - "Attento che ti pagano 1/3 di quello che prendi oggi e ti tocca lavorare sul serio per la prima volta in vita tua. Imprese e lavoratori non sono come parlamentari Ue e consiglieri regionali. Ti fanno galoppare". Così su twitter il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda rispondendo a un tweet del leader della Lega, Matteo Salvini che diceva: "il ministro Calenda: 'La Lega è un pericolo'. Ha ragione. Siamo un pericolo per la sua poltrona".