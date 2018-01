ELEZIONI: CAMERE ATTENDONO VOTO, MOSTRE MAQUILLAGE E PEONES IN CERCA COLLEGIO

24 gennaio 2018- 12:43

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - Conciliaboli tra aspiranti e vecchi peones, mostre, adempimenti legati alla fine della legislatura e all'inizio della nuova. Mentre nelle sedi dei partiti si vivono ore frenetiche per mettere a punto liste e candidature per le prossime elezioni, tutt'altro clima si respira nei corridoi, nelle sale e nelle stanze di palazzo Madama e Montecitorio. Atmosfera sicuramente molto più tranquilla, palazzi meno affollati ma non deserti, attività con ritmi diversi dal solito ma non per questo priva di spunti ed interesse.Dopo il voto sulle missioni militari all'estero, per ora Senato e Camera sono convocati a domicilio e non sono quindi previste sedute, che nella fase di passaggio dalla vecchia alla nuova legislatura sono possibili soltanto quando occorre compiere atti ritenuti dovuti ed urgenti. Tra questi vengono ricomprese le conclusioni dei lavori delle commissioni di inchiesta. Oggi vengono presentate quelle dell'organismo che si è occupato del disastro della Moby Prince e si attende la relazione finale di quello che ha indagato sulle banche.