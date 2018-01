ELEZIONI: CAMERE ATTENDONO VOTO, MOSTRE MAQUILLAGE E PEONES IN CERCA COLLEGIO (3)

24 gennaio 2018- 12:43

(AdnKronos) - Non sfugge poi la presenza di politici di lungo corso come Pino Pisicchio, che, a prescindere dalla decisione di ricandidarsi o meno, con la loro esperienza sono in grado di delineare i possibili scenari che potrebbero aprirsi all'indomani del voto. E c'è spazio anche per qualche spot da campagna elettorale, come le conferenze stampa per lanciare candidature (ad esempio nei giorni scorsi quella di Giulia Bongiorno per la Lega) o la presentazione delle donne in corsa per Rivoluzione cristiana, questa mattina a piazza Montecitorio da parte di Gianfranco Rotondi.