ELEZIONI: CAMPANELLA, NON MI CANDIDO CON LEU

26 gennaio 2018- 19:44

Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - "Ho scelto di non candidarmi. Torno dunque al mio impegno di base, Libero della mia parola e Uguale ai miei compagni di viaggio più sinceri". Così il senatore Francesco Campanella annuncia la sua decisione di non candidarsi con LeU. "Oggi, date le circostanze, mi pare opportuno resistere alle tentazioni dell’ambizione e cercare le modalità più efficaci per essere utile a quel 99% di cui anche io mi sento parte e che da anni fa i conti con la frammentazione a sinistra" aggiunge. "Dopo aver passato anni a criticare i Parlamenti di nominati e le leggi elettorali che ne sono la causa, duole vedere replicare quegli stessi comportamenti dalla compagine politica che un po’ ho contribuito a costruire. Né basta a darne ragione l’orrenda legge elettorale con cui andremo a votare" sottolinea Campanella per cui la scelta di LeU sarebbe stata "naturale". Ma, aggiunge, "una scelta politica non si basa solo su ciò che viene proposto, sul programma e sulla visione del paese, ma anche sull’aspettativa che poi la compagine politica si comporti in modo conforme a quella proposta, in particolare chi ne occupa i vertici".