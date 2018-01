ELEZIONI: CANDIDATO LEU A DI MAIO, M5S IN CORSA SBIANCHETTA DA WEB PASSATO FI

31 gennaio 2018- 11:41

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "Caro Di Maio, conducendo una semplice ricerca sui candidati con cui mi confronterò nel collegio uninominale di Torino 1, ho scoperto una cosa curiosa". Inizia così la lettera che Marco Grimaldi, candidato Leu alla Camera per il Collegio Uninominale Torino 1, indirizza a Luigi Di Maio, informandolo di un fatto piuttosto inusuale: sui social non c'è più traccia della vicinanza al centrodestra, in particolare a Fi e Ncd, di Paolo Turati, candidato della società civile per il Movimento."Digitando su Google il nome di Paolo Turati - scrive infatti Grimaldi - mi sono apparse diverse dichiarazioni dell’economista. Nel 2014 afferma di rinnovare 'convintamente' il suo sostegno 'all’amica Claudia Porchietto, punta di diamante di Forza Italia' e di suggerire 'il voto utile' per Forza Italia – Gilberto Pichetto Presidente. Per Claudia Porchietto organizza un appuntamento del suo think tank; poi partecipa al convegno di Forza Italia 'Piemonte Italia 2.0' a Oropa". "Infine appare in una bella foto abbracciato all'onnipresente Porchietto davanti a una campeggiante bandiera del Nuovo Centro Destra. Soprattutto: sul suo sito ci sono passaggi illuminanti in cui fa riferimento alle persecuzioni della magistratura nei confronti di Silvio Berlusconi". E qui arriva il colpo di bianchetto. Blog e profili personali "sembrano bloccati da qualche giorno. Oggi la pagina Linkedn del Professor Turati risulta sorprendentemente rimossa. Come mai? Sono perplesso", scrive Grimaldi.