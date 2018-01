ELEZIONI: CANDIDATO LEU A DI MAIO, M5S IN CORSA SBIANCHETTA DA WEB PASSATO FI (2)

31 gennaio 2018- 11:41

(AdnKronos) - "Non vorrei che ci fossero malintesi - aggiunge poi l'esponente di Leu in un successivo post - ognuno ha la sua storia, so bene che molti eletti e candidati 5 stelle hanno delle storie politiche molto diverse, proprio perché il Movimento raccoglie tanti delusi dei due vecchi poli nati negli anni ‘90. Il personaggio di cui parlavo ieri ne ha più d'una: prima sostiene la candidatura di Bresso nel 2010, poi però passa con Cota, poi sostiene Porchietto e Picchetto Fratin. Legittimo? Ci mancherebbe". "Come è legittima la sua storica amicizia con un altro ex big di Forza Italia come Angelo Burzi, con cui ha dato vita alla fondazione Magellano, o l’attivismo nella fondazione Magna Charta dell’ex ministro Gaetano Quagliariello. Però perché non rivendicarlo allora? Perché cancellare le tracce?", chiede.Intanto da Di Maio "non c’è alcuna risposta, non un commento ufficiale. Forse non arriverà mai ma, nel frattempo, spariscono i profili social, i siti, le foto, le ricerche su Google. Tra qualche ora non vedremo più niente, se non nel deep web", conclude Grimaldi.