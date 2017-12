ELEZIONI: CANTONE, NESSUNA OFFERTA CANDIDATURA MA RIFIUTEREI

30 dicembre 2017- 08:44

Roma, 30 dic. (AdnKronos) - Raffaele Cantone, presidente dell'Anac, risponde "no" all'ipotesi che gli sia stata offerta una candidatura dal Pd per le prossime elezioni politiche. "In ogni caso -dice in un'intervista al 'Corriere della sera'- rifiuterei perché devo portare a termine il mio mandato e interromperlo sarebbe quanto meno inopportuno".