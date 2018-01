ELEZIONI: CASAPOUND PRESENTERà CANDIDATI IN TUTTO IL VENETO

29 gennaio 2018- 17:27

Padova, 29 gen. (AdnKronos) - Come in tutti collegi del Veneto, anche a Padova CasaPound Italia presenterà la propria lista elettorale, in vista delle prossime elezioni politiche."Siamo felici di poter annunciare - sottolinea Carlo Cardona, portavoce di CasaPound Padova - che il nostro movimento sarà presente con i propri candidati e le proprie liste in tutti i collegi del Veneto, sia alla Camera che al Senato. Padova compresa. Tra questi segnaliamo Maurizio Meridi al senato, già nostro candidato sindaco alle scorse elezioni comunali"."Per questo dobbiamo ringraziare - aggiunge Cardona - le migliaia di cittadini veneti che in questi giorni hanno sottoscritto le nostre liste, permettendoci così di correre in questa tornata amministrativa. Il clima che abbiamo respirato durante questa raccolta firme è stato a dir poco entusiasmante, e siamo certi che CasaPound Italia riserverà grandi sorprese".