ELEZIONI: CASINI A BERLUSCONI, COL PD PERCHé SALVINI E M5S PERICOLI N.1

5 febbraio 2018- 12:15

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "Vorrei dire a Berlusconi che non è difficile capire perché sto nella coalizione di centrosinistra: perché ritengo che il suo alleato Salvini e i 5 Stelle siano i pericoli numero uno per gli italiani". Lo dice Pier Ferdinando Casini, in risposta alle parole pronunciate da Silvio Berlusconi questa mattina ad Agorà.