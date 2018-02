ELEZIONI: CASINI, D'ALEMA ACCECATO DALL'ODIO

13 febbraio 2018- 21:07

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - "D’Alema è accecato dall'odio verso Renzi. Mi dispiace per lui. Non aveva questo giudizio di me quando lavoravamo insieme per fare accordi in Sicilia o nel governo Monti". Lo dichira Pier Ferdinando Casini (Civica Popolare).