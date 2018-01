ELEZIONI: CASINI, SE ERRANI FUORI DA PD NON è COLPA MIA

31 gennaio 2018- 08:40

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "Se Errani è uscito dal Pd mica è colpa mia, se Errani, Bersani e Grasso hanno fatto un partito fuori dal Pd io non sono la causa, la coalizione è necessaria da costruire per evitare di far vincere i leghisti e i Cinquestelle". Lo ha affermato Pier Ferdinando Casini, ospite di 'Circo massimo' su Radio Capital."A Bologna si può anche votare Errani -ha aggiunto- ma il problema è che vince la Lega, non vince Errani. Mi presento con la mia storia, ma i tempi sono cambiati, il nemico è un altro. Ai bolognesi consegno il mio destino e sono sereno e tranquillo".