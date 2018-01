ELEZIONI: CENTRO DEMOCRATICO, AVANTI CON +EUROPA

10 gennaio 2018- 16:33

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Il Consiglio Nazionale di Centro Democratico esprime una valutazione molto positiva nella decisione di impegnare Cd per le elezioni politiche nella lista "+Europa con Emma Bonino". Si legge in una nota in cui si specifica che "il Consiglio Nazionale delega il presidente Bruno Tabacci, il tesoriere Roberto Capelli ed il coordinatore degli organi del partito Carlo Romano ad assumere tutte le decisioni necessarie alla presentazione del simbolo con eventuali apparentamenti nell'ambito del centrosinistra e alla indicazione delle candidature di Centro Democratico da proporre all'attenzione degli elettori, ai quali va richiamata con forza la necessità per le fortune del nostro Paese di un formidabile rilancio dell'Europa e delle sue istituzioni".