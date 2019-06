10 giugno 2019- 16:19 Elezioni: Ciambetti (Veneto), 'Consiglio regionale pronto ad aiutare i neo sindaci'

Venezia, 10 giu. (AdnKronos) - “Conclusa una campagna elettorale complessa, oggi tutti gli amministratori pubblici sono chiamati a dare il meglio di sé per il bene delle nostre comunità: il Consiglio regionale del Veneto è pronto a dialogare con la realtà locale e vuole continuare ad essere un punto di riferimento per tutti i sindaci”. Roberto Ciambetti, Presidente dell’assemblea legislativa regionale del Veneto saluta “tutti i neoeletti, i sindaci, assessori, i consiglieri comunali che con spirito di servizio mettono a disposizione di tutti il loro tempo, la loro passione e disponibilità. Il mestiere del sindaco non è esattamente facile, anzi, negli ultimi anni si è fatto via via sempre più difficile e complesso e non è sempre facile trovare cittadini disposti a mettersi in gioco e a sacrificare parte del loro tempo per affrontare i mille problemi che ciascuna cittadina porta con sé". "Essere sindaco, ma anche l’essere consigliere comunale o assessore, significa non solo onori quanto oneri e fatica da sopportare ogni giorno. Come Consiglio regionale siamo a disposizione di tutti e siamo pronti a fare il nostro dovere nell’affiancare le Istituzioni locali. A tutti i sindaci, dunque, a tutti i consiglieri comunali del Veneto, indipendentemente dall’area politica di appartenenza, un sincero augurio affinché i prossimi siano per tutti ricchi di soddisfazioni.”, sottolinea.