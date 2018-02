ELEZIONI: CICCHITTO, ERRORE POCO SPAZIO DA PD AD ALLEATI IN UNINOMINALE

10 febbraio 2018- 10:30

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Siamo fortemente convinti che l’unica area politica di ragionevolezza, di riformismo, di politica economica oculata per una crescita del Paese senza far saltar i conti è costituita dall’area di governo e dai partiti che lo sostengono e che hanno anche formato una coalizione elettorale, dal Pd a 'Civica e popolare' a 'più Europa' a 'Insieme'. Però la contraddizione del Pd è quella di aver fatto una legge elettorale fondata sulla coalizione e di non aver dato invece uno spazio congruo si partiti alleati nell’uninominale". Lo dice Fabrizio Cicchitto, candidato di 'Civica e popolare'. "Allora è decisivo -aggiunge- che le liste come quella di 'Civica popolare' raggiungano il 3 per cento. Questa è la ragione per la quale per dare un atto di solidarietà e di testimonianza lungo questo impegno primario sul proporzionale che mi presento come capolista in Umbria e in Sicilia".