ELEZIONI: CICCHITTO, FI SI INTERROGHI SU ALLEANZA CON LEGA

16 gennaio 2018- 14:54

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - "Uno sfavillante inizio di campagna elettorale con i grillini e i leghisti appaiati e in concorrenza su vaccini e immigrazione. Siccome i leghisti non si fanno mancare niente c'e' stato anche un accenno di Fontana alla razza bianca che non puo' essere considerato un errore di grammatica o di sintassi che puo' capitare a chiunque, ma una perversione del pensiero e su questo le scuse stanno a zero perche' si e' trattato di una precisa espressione verbale e non di un errore di stampa". Lo dichiara Fabrizio Cicchitto di Ap. "Giustamente a sua volta la Le Pen benedice entrambi. Forza Italia deve interrogarsi su quello che sta in effetti facendo dando copertura a un estremismo che non ha nulla a che fare con la Lega Nord originaria di Bossi e di Maroni", conclude.