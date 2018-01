ELEZIONI: CIVATI, D'ALEMA? PREOCCUPIAMOCI DI 4 MARZO PRIMA CHE DI 5....

18 gennaio 2018- 16:02

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - "Io sono contro le larghe intese da sempre. Ma, a parte le mie idee, mi sembra di non aver avuto occasione di discutere in Liberi e Uguali quanto detto oggi da D'Alema... Quello che succede dopo il 4 marzo, credo che andrà discusso nel partito o no?". Pippo Civati parla così del governo del presidente prefigurato da Massimo D'Alema per il post elezioni. "Sono dell'idea che prima di tutto si prova a prendere dei voti e poi si vede. Sarebbe meglio preoccuparsi del 4 marzo prima che di quello che succede il 5", conclude Civati parlando con l'Adnkronos.