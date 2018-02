ELEZIONI: CONFARTIGIANATO VENETO, FATECI UNA BELLA SORPRESA, NON FATECI SORPRESE

14 febbraio 2018- 14:53

Venezia, 14 feb. (AdnKronos) - "Fateci una bella sorpresa. Non fateci sorprese". Con questo slogan la Confartigianato Imprese Veneto ha presentato oggi, in conferenza stampa a Mestre, le sue proposte per i candidati alle elezioni politiche del 4 di marzo ed il “cruscotto” messo a punto per “misurare”, da oggi in poi, l’impatto sulla burocrazia che attanaglia le imprese di ogni provvedimento che sarà emanato nel corso della legislatura. “I temi generali, fisco e burocrazia, assieme a tanti altri, - ha esordito il Presidente Agostino Bonomo - sono all’interno del documento che Confartigianato nazionale ha già trasmesso ai partiti a livello nazionale. Confartigianato Imprese Veneto desidera però riprenderne alcuni e svilupparne di nuovi che verranno veicolati alle imprese ed ai candidati del territorio negli incontri che prenderanno il via questa settimana di iniziativa delle nostre associazioni locali”."Partiamo innanzi tutto dall’analisi originale che l’Ufficio Studi della Federazione ha svolto sulla correlazione tra la società civile veneta ed i candidati per il 4 marzo. Il Rosatellum bis e le schede elettorali collegate permettono, grazie alle analisi di intenzione di voto dei due più accreditati sondaggisti (IPSO e SWG), di delimitare con buona affidabilità le persone che possono ambire ad un seggio", ha spiegato.