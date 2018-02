ELEZIONI: CONFARTIGIANATO VENETO, FATECI UNA BELLA SORPRESA, NON FATECI SORPRESE (3)

14 febbraio 2018- 14:53

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Guardiamo a sé quest’ultima fattispecie in quanto emerge una contraddizione tra l’importanza del ruolo dell’impresa e il disinteresse in proposito, almeno apparente, nei programmi dei Partiti. La dinamica della nati mortalità delle imprese in Italia è preoccupante cosi come è preoccupante la dinamica delle sue trasformazioni sia di natura giuridica che nel cambio di assetti proprietari. Sembra elementare, ma lo vogliamo ribadire, che l’impresa è lo strumento per dare ricchezza e lavoro al Paese”, ha detto il presidente di Confartigianato Veneto."Verificheremo inoltre, provvedimento per provvedimento, se quanto prevede lo small business act, che è legge italiana vigente, (statuto delle imprese 15/11/2011 – art. 6: procedure di valutazione) viene rispettato. E fino ad oggi, purtroppo, non è stato rispettato. Si tratta, come prevede la legge, di valutare ex ante le ricadute burocratiche dei provvedimenti proposti, fin dal loro sorgere come idea. Verificheremo infine se i contratti di lavoro nel pubblico impiego conterranno, tra gli obbiettivi, a maggior ragione se oggetto di premialità, la partecipazione dei lavoratori al processo di semplificazione, ben rendendoci conto che, in proposito, vi sono responsabilità diverse in ordine alla diversa posizione rivestita dal dipendente pubblico”, ha annunciato. “Tornando al documento nazionale - ha proseguito il Presidente - voglio sottolineare che, in tema di Fisco, per noi l’obbiettivo guida dovrà essere la riduzione della pressione fiscale, che non sarà possibile senza la riduzione dei costi dello Stato. Abbiamo letto le diverse proposte relative alla Flat tax. Quando saranno meno generiche le esamineremo e (sempre che reggano al principio costituzionale della progressività fiscale) se consentiranno riduzione fiscale vera e la semplificazione dell’attuale giungla di aggiustamenti a mezzo detrazioni (con relative complicazioni burocratiche e rischi connessi), avranno di sicuro il nostro consenso", ha proseguito.