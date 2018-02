ELEZIONI: CONFARTIGIANATO VENETO, FATECI UNA BELLA SORPRESA, NON FATECI SORPRESE (5)

14 febbraio 2018- 14:53

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "In Confartigianato Veneto si confida che, proprio in tema di riforme, la legislatura che verrà possa avere carattere “costituente” e ricercare le maggioranze richieste per i cambiamenti necessari. Il Paese non ha bisogno di sorprese e di una ennesima lista di promesse, ma di mettere le premesse affinché le riforme si facciano per davvero e senza compromessi al ribasso a partire dal federalismo differenziato affinché diventi norma, e non grazioso dono di un negoziato. L’attuale confusione e appesantimento istituzionale fa emergere, giorno dopo giorno e da anni, troppi anni, il bisogno di un forte ammodernamento negli assetti del “chi fa cosa”. Regioni che sono virtuose e la cui economia corre e partecipa ai primati dell’export, come il Veneto, non possono subire altri freni imposti da Regioni che hanno altre priorità e altre velocità e che confidano su “spesa pubblica e diritti a prescindere”. La solidarietà essenziale resta un principio di base, ma se la parte del Paese che può fare risultati non viene messa nelle condizioni di farli, il Paese intero fallisce", ha ancora sottolineato.“Un invito finale - ha concluso Bonomo -: lo Stato ritrovi e coltivi autorità e autorevolezza. Autorità e autorevolezza anche in tema di prevenzione dell’immigrazione senza titolo e dei rimpatri conseguenti ad ingressi privi di presupposto. C’è solo bisogno che la legge sia legge, per gli italiani e per gli stranieri. L’Italia, al di là dell’impegno che il Ministro dell’Interno sta mettendo sul tema, ha necessità di recuperare efficienza ed efficacia nella gestione della Giustizia e nella gestione del fenomeno migratorio, anche per evitare pericolose derive”.