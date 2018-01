ELEZIONI: CONTATTI PD E+EUROPA, DOMANI CONF. STAMPA BONINO-DELLA VEDOVA-MAGI (2)

3 gennaio 2018- 15:31

(AdnKronos) - La conferenza stampa, si conferma in una nota, sarà domani alle ore 15.00 a Roma presso la sede dell'Associazione Stampa Estera (via dell'Umiltà 83/c) la lista +Europa. Interverranno Emma Bonino, Riccardo Magi, Benedetto Della Vedova. Tema dell'appuntamento: 'Le elezioni politiche in Italia e la trappola della legge elettorale'.