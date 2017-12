ELEZIONI: CONVOCATO ALLE 18.30 CONSIGLIO DEI MINISTRI

28 dicembre 2017- 17:56

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - All'ordine del giorno non figura formalmente, ma alle 18.30 è convocato il Consiglio dei ministri che dovrebbe indicare la data delle elezioni e della prima seduta del nuovo Parlamento, che saranno contenute nel decreto da sottoporre poi alla firma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che prima dovrebbe render noto l'avvenuto scioglimento delle Camere. All'ordine del giorno della riunione del governo, al secondo punto, figura infatti un generico comunicazioni del presidente del Consiglio, dopo la deliberazione "sulla prosecuzione delle missioni internazionali e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione in corso, nonché partecipazione ad ulteriori missioni internazionali".