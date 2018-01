ELEZIONI: CORRAO (M5S), BERLUSCONI HA PAURA DELLA NOSTRA VITTORIA

15 gennaio 2018- 15:24

Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - "Tutto quello che dice Berlusconi ha credibilità zero e mi fa capire quanto abbia paura della nostra vittoria. I suoi attacchi sono attacchi di chi ci teme, di chi teme un governo che porti legalità e giustizia. Con il M5S al governo non ci sarà più spazio per quelle coperture di cui lui e i suoi amici furbetti hanno usufruito in questi anni, anche con il benestare del centrosinistra". Così Ignazio Corrao, coordinatore della campagna elettorale del M5S, commenta all'Adnkronos le dichiarazioni rese ieri dal leader di Forza Italia nel salotto televisivo di Barbara D'Urso.